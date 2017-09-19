В Москве и области до конца сентября проверят 36 промпредприятий

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. 36 промышленных предприятий Москвы и Московской области проверят для выявления источника запаха газа, мучающего столицу и область. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова. 23 из них находятся под контролем Росприроднадзора, 13 — под контролем регионального Министерства экологии.

По словам Чупракова, неприятный запах может появляться в результате сжигания организациями мусора вместо его утилизации. Кроме того, виновниками распространения неприятного запаха может быть не одно, а сразу несколько предприятий.

"До конца сентября поставлена задача — проверить 36 организаций Москвы и Московской области в рамках работы по определению источника неприятного запаха, который беспокоит жителей Балашихи, Реутова и Люберец. По результатам проверок мы будем понимать, какие из предприятий являются источниками этой проблемы", — сказал Александр Чупраков.

О проведении проверок стало известно на втором заседании Межведомственной комиссии в администрации Балашихи 19 сентября. Первое заседание прошло 11 сентября после жалоб балашихинцев на запах газа.