Свыше 900 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Из всех прошедших диспансеризацию в этом году в Московской области свыше 36% признали здоровыми. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В настоящий момент в Московской области диспансеризацию прошли более 929 тысяч жителей, что составляет 72,2% от плана на этот год. Это на 124 тысячи больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года", — заявила Ольга Забралова.

За текущий год диспансеризацию по плану должны будут пройти более одного миллиона человек, что составляет 23% взрослых жителей региона. Из тех, кто уже прошел диспансеризацию, у 15% найдены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а у 48,5% выявлены заболевания, которые в свою очередь требуют наблюдения в диспансере или оказания медицинской помощи.

Ольга Забралова отметила, что диспансеризация включает в себя осмотр врачей-специалистов, основные анализы и обследования. С помощью обследования можно выявить уже имеющиеся заболевания и предотвратить их развитие.

В этом году во время обследований обнаружено свыше 133 тысяч случаев заболеваний, из которых 1,9 тысячи случаев — онкологических заболеваний.