Подмосковье полностью подготовилось к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье практически полностью готово к началу осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава региона отметил, что область готова к зиме на 98%.

"Кроме того, мы обращаем внимание на задолженность за газ. У нас есть договоренности с Газпромом — до 1 октября задолженность должна достичь менее пяти миллиардов рублей", — отметил Андрей Воробьев.

По подготовке жилищного фонда министр ЖКХ области обозначил небольшое отставание.

"Все из-за того, что паспорта готовности теперь подписывают жители, должны быть подписи управдомов", — заявил Хромушин.

На подготовку к зиме из бюджета региона выделили порядка 21 миллиарда рублей. Средства пошли на реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию и капремонт объектов ЖКХ, на приобретение запасов топлива. Также за год в области проведут работы по строительству и модернизации 59 котельных.

В котельных уже начались пробные топки, чтобы проверить их максимальную нагрузку. Глава каждого муниципалитета определяет самостоятельно дату начала отопительного сезона.