Ремонт дорог в Московской области закончится к октябрю

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В общей сложности в 2017 году в области запланирован ремонт более трех километров дорожного полотна.

Ремонт региональных дорог планируют закончить к 1 октября, а муниципальных — к 10 октября. Об этом сообщил телеканала "360" со ссылкой на главу Минтранса Московской области Игоря Трескова.

"Мы планируем завершить ремонт (муниципальных — ред.) дорог до 10 октября, для этого есть все необходимые предпосылки", — сказал Игорь Тресков.

Всего в 2017 году в Московской области отремонтируют более трех километров дорог, что на 38% больше, чем в прошлом году.