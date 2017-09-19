В Подмосковье на ремонт дорог выделили 18,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В 2017 году в Подмосковье отремонтируют порядка 3,2 тысячи километров дорог. На эти цели выделено 18,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Он отметил, что, на вчерашний день, полностью окончен ремонт 2094 километров дорог, из них региональных — 1576 километров.

"До конца текущего года в Московской области всего будет отремонтировано 2086 километров региональных дорог и 1075 километров муниципальных дорог. В итоге ремонтные работы пройдут на 3,1 тысячи километров дорог, это на 40% больше, чем в прошлом году", — отметил Игорь Тресков.

В 2017 году ремонт дорог проходит не только по специальной программе, но и по просьбам жителей Московской области, которые отправляли свои обращения на "Доброделе".

Таким образом, в области по просьбам жителей в порядок должны привести 94 дороги. На сегодняшний день, уже благоустроили 80 участков. Планируется, что до 10 октября завершится ремонт на всех объектах.