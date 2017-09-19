В Подмосковье провели пробные топки почти на 20% котельных

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пробные топки проведены почти на 500 котельных в Московской области, что составляет около 19% от общего количества объектов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С 15 сентября в Московской области проводится финальная стадия проверки готовности котельных к работе в отопительный период — так называемые пробные топки. По состоянию на 19 сентября они уже проведены на 483 котельных, это порядка 19% от общего количества", — сообщил Пестов.

По данным пресс-службы, пробные топки проводятся с целью контрольной проверки готовности систем теплоснабжения к работе в отопительный период. Конкретные даты их проведения определяются теплоснабжающими организациями по согласованию с органами местного самоуправления.

При этом муниципалитетам поставлена задача в срок до 1 октября предоставить акты проведения пробных топок на всех котельных в правительство Московской области, дополняется в сообщении.

В материале отмечается, что по состоянию на 19 сентября пробные топки уже проведены на всех котельных городских округов Краснознаменск, Лосино-Петровский, Лыткарино, Молодежный, Озеры, Протвино.

"Согласно федеральному законодательству, подача тепла начинается, если в течение пяти дней удерживается среднесуточная температура не выше 8 градусов. При этом, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в случае, если в Подмосковье наступит резкое похолодание, теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда должно быть обеспечено, не дожидаясь установления нормативных показателей средних температур", — подчеркнул Пестов.