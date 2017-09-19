В Подмосковье уже прошли диспансеризацию более 70% жителей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Плановое медицинское обследование прошли уже свыше 70% жителей Подмосковья от запланированного в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В настоящий момент в Московской области диспансеризацию прошли более 929 тысяч жителей, что составляет 72,2% от плана на этот год. Это на 124 тысячи больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, всего в 2017 году диспансеризацию должны пройти 1287221 человек, что составляет 23% от взрослого населения Московской области. Из тех, кто прошел диспансеризацию в этом году 36,5% были признаны практически здоровыми (первая группа здоровья), 15% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа), у 48,5% выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа).

"Диспансеризация предусматривает осмотр у врачей-специалистов, ряд анализов и обследований. Это эффективный способ выявления хронических неинфекционных заболеваний и риска их развития", — подчеркнула первый зампред.

С начала года в результате диспансеризации впервые было выявлено более 133 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 1,9 тысячи случаев онкологии, заключается в материале.