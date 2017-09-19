Более 35 предприятий в Москве и Подмосковье проверят на загрязнение воздуха

МОСКВА, 19 сен — РИА Недвижимость. Более 35 предприятий Москвы и Подмосковья проверят на загрязнение воздуха до конца сентября, говорится в сообщении администрации городского округа Балашиха.

"23 предприятия, надзор над которыми осуществляет Росприроднадзор, и 13 — министерство экологии Подмосковья — проверят на предмет загрязнения воздуха до конца сентября", —сообщил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков в ходе заседания Межведомственной комиссии по выявлению источника неприятного запаха на юго-востоке Москвы и Подмосковья, его слова приводятся в материале.

Как указывается в нем, в мероприятии приняли участие министр экологии и природопользования региона Александр Коган, представители городских округов Балашиха, Реутов и Люберцы, департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, Росприроднадзора по Центральному федерального округу, а также других структур.

"До конца сентября поставлена задача — проверить 36 организаций Москвы и Московской области в рамках работы по определению источника неприятного запаха, который беспокоит жителей Балашихи, Реутова и Люберец. По результатам проверок мы будем понимать, какие из предприятий являются источниками этой проблемы", — сказал Чупраков. Он добавил, что источником запаха является не одно предприятие, а неприятный запах может появляться как в результате деятельности предприятий, так и из-за сжигания мусора организациями, которые не утилизируют его по правилам, сообщается в документе.

Первое заседание межведомственной комиссии прошло 11 сентября по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева после того, как главе региона было доложено о жалобах жителей на запах сероводорода в воздухе.