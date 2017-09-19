В подмосковном Долгопрудном ввели в строй школу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Строители завершили возведение школы на 900 учеников в подмосковном Долгопрудном, которую начала строить обанкротившаяся ГК "СУ-155", объект ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию школы в Долгопрудном, построенной в рамках областной программы "Образование Подмосковья". Эта школа является одним из недостроенных объектов компании "СУ-155". Обязательства по достройке данного объекта взяла на себя компания "ДУКС", которая завершила возведение школы за счет собственных средств", — отмечается в сообщении.

Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов, ввод новой школы поможет решить проблему второй смены в школе №11 и уменьшить вторую смену в близлежащей школе №14.

Общая площадь здания школы составляет порядка 22 тысяч квадратных метров, здание включает в себя общешкольный блок высотой в три этажа и четырехэтажный учебный блок. Школа сможет вместить 900 учеников. В школе будут обучаться дети с первого по 11-й классы. В здании выполнено зонирование на младшие, средние и старшие классы, дополняется в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом этаже новой школы расположены вестибюль, гардероб, учебные кабинеты для первоклассников, спальные комнаты, игровая комната группы продленного дня, а также административные кабинеты. Уроки труда у школьников здесь будут проходить в специальных учебных мастерских: для мальчиков в мастерской по металлообработке и деревообработке, для девочек в кабинетах домоводства для обучения навыкам кулинарии и шитья. Здесь также находятся тренажерный зал и студия хореографии со всем необходимым оборудованием для занятий.

Актовый зал на 540 мест расположенный на втором этаже, рядом с ним костюмерные, комната труда и моделирования игрушки, методический кабинет и другие. На третьем этаже библиотека и читальный зал. Медицинский блок школы включает в себя кабинет психолога, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача и другие помещения, отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что всего в новой школе более 40 учебных классов. Компьютерные классы оснащены современным оборудованием, включая проекторы и интерактивные доски. Большое количество специализированных кабинетов отведено под конкретные школьные дисциплины.