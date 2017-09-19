В Подмосковье план ремонта дорог на 2018 год будет готов 22 сентября

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 сентября – РИА Недвижимость. Список дорог Подмосковья, которые войдут в план ремонта на 2018 год, будет готов 22 сентября, сообщил на заседании подмосковного правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
"Адресный перечень дорог, запланированных на ремонт в 2018 году, будет готов 22 сентября", – сказал Тресков. До 10 октября планы разместят на портале "Добродел" для публичного обсуждения. До 20 октября муниципалитеты должны составить сметы и дефектные ведомости, и до 21 сентября представить их в региональный Минтранс. Как следует из презентации к докладу министра, торги на ремонт дорог в Подмосковье на 2018 год должны быть объявлены до конца декабря 2017 года.
Продолжается ямочный ремонт в регионе – в этом году отремонтированы более 489 тысяч ям, что в 2,5 раза больше результатов прошлого года. Министр отметил, что за истекшую неделю ни одной жалобы на ямы не поступили из Ивантеевки, Каширы, Котельников, Реутова, Дзержинского и Серебряных Прудов. Наибольшее количество жалоб на ямы за тот же период поступили из Одинцовского, Раменского, Ленинского районов и из городских округов: Подольск, Красногорск и Балашиха.
"Важно сделать финальный аккорд, чтобы в зиму мы ушли с высоким выполнением государственных и муниципальных программ", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, заслушав доклад руководителя Минтранса Подмосковья.
Тресков напомнил, что в 2017 году в Московской области было запланировано отремонтировать 3,16 тысячи километров региональных и муниципальных дорог, что на 38% больше, чем в прошлом году. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 18 миллиардов рублей.