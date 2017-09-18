В подмосковных автобусах проведут акцию по контролю выдачи билетов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Акцию по контролю выдачи билетов в автобусах "Зайцам — нет!" планируют провести на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мострансавто".

"Активисты молодежных организаций выступили с инициативой о проведении в Подмосковье акции "Зайцам — нет!", в которой теперь может принять участие каждый житель региона. Мероприятие направлено на пресечение случаев невыдачи билетов пассажирам водителями и кондукторами при наличной оплате проезда", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, не всегда жители, оплатив проезд, получают на руки билет — официальный документ, который подтверждает нахождение пассажира в автобусе, и может быть востребован в любой ситуации, например, при наступлении страхового случая. Кроме того, не взяв билет, пассажир при контроле может быть оштрафован на 1000 рублей.

Как отмечается в сообщении, чтобы принять участие в акции, необходимо написать заявку с пометкой "Зайцам — нет!" на электронную почту pressamta@mail.ru или оставить личное сообщение на страницах официального сообщества "Мострансавто" в социальных сетях "ВКонтакте" или Facebook, указав ФИО, город проживания и контактные данные. После этого менеджер предоставит отправителю всю необходимую информацию.

"В автобусах нашего предприятия нередки случаи, когда пассажир, оплачивая проезд, не получает билет. Здесь имеет место, в том числе, человеческий фактор: торопясь на работу или учебу, пассажиры порой забывают получить проездной талон, не предавая ему должного значения. Напомнить о важности билета — одна из основных задач волонтеров, участвующих в акции", — уточнил руководитель "Мострансавто" Владислав Мурашов.