В Подмосковье провели почти 400 противоаварийных тренировок энергетиков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Почти 400 противоаварийных тренировок провели в Московской области с работниками электросетевых компаний, учения проходят под руководством министерства энергетики Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведено 384 противоаварийные тренировки со специалистами электросетевых компаний — ПАО "МОЭСК", АО "Мособлэнерго" и территориальных электросетевых организаций. Основная цель учений — проверить комплексную готовность к ликвидации возможных технологических нарушений в электросетевом комплексе Подмосковья", — приводятся в сообщении слова Пестова.

По данным пресс-службы, в учениях принимают участие представители муниципальных органов власти, персонал энергокомпаний и смежных служб жизнеобеспечения — предприятий ЖКХ, пожарные и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

В ходе тренировок отрабатываются ситуации по ликвидации технологических нарушений на энергооборудовании по различным причинам — "ледяного дождя", падения деревьев на ЛЭП, возникновения пожаров. Особое внимание в ходе тренировок уделяется организации слаженного и эффективного межведомственного взаимодействия.

"Проведение противоаварийных тренировок — важная составляющая подготовки электросетевого комплекса к работе в условиях пиковых нагрузок. В ходе учений энергетики отрабатывают все этапы ликвидации последствий наиболее распространенных технологических нарушений, укрепляя свои навыки и отрабатывая взаимодействие с другими службами. Благодаря этому, удается сокращать время ликвидации реальных аварий в энергосистеме", — подчеркнул Пестов.