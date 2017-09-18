В Подмосковье с начала года внедрили новые виды соцобслуживания

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Новые виды социального обслуживания внедрили с начала 2017 года в Московской области, наиболее востребованными социальными услугами на дому можно назвать помощь в покупке продуктов и лекарств, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала года в работу социальных учреждений Московской области были внедрены новые дополнительные услуги. Всего же в первом полугодии 2017 года социальные услуги были оказаны 100,5 тысячам граждан", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, новыми для Подмосковья являются услуги "персональный консультант" — оказание содействие в решении различных вопросов, "детский сад" для пожилых — организация отдыха, досуга, оздоровления в полустационарной форме в течение не менее 8 часов под присмотром сотрудников учреждений и "здоровое питание" — предоставление гражданам информации по диетологии и правильному питанию, в том числе составление и подбор персональных диет, а также помощь в выборе продуктов.

В числе наиболее востребованных социальных услуг на дому можно назвать помощь в покупке продуктов, лекарств, приготовление пищи, уборка, измерение давления, температуры, контроль приема лекарств и бесплатная юридическая помощь, дополняется в сообщении.

"Всего в Московской области насчитывается 168 учреждений социального обслуживания населения (вместе с учреждениями для реабилитации детей-инвалидов) и 58 учреждений социального обслуживания семьи и детей", — напоминается в материале.