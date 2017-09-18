Эконадзор требует ликвидировать незаконную свалку в Солнечногорском районе

МОСКВА, 18 сен — РИА новости. Предписание от инспекторов эконадзора с требованием ликвидировать незаконные навалы мусора в дачном поселке поступило в администрацию городского поселения Поварово Солнечногорского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Он отметил, что достигнуты хорошие темпы ликвидации незаконных свалок в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка". В первой декаде сентября убраны навалы строительного и коммунального мусора в деревнях Осоргино и Богачево Одинцовского района, в селах Костинское и Рогачево Дмитровского района, а также свалки в городском округе Домодедово, нанесенные на интерактивную карту ОНФ.