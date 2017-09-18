Эконадзор требует ликвидировать незаконную свалку в Солнечногорском районе

МОСКВА, 18 сен — РИА новости. Предписание от инспекторов эконадзора с требованием ликвидировать незаконные навалы мусора в дачном поселке поступило в администрацию городского поселения Поварово Солнечногорского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Маркшейдерские замеры, проведенные в ходе административного расследования, выявили, что на площади свыше 8 тысяч квадратных метров в Поварово размещено более 18 тысяч кубометров отходов IV-V опасности, преимущественно строительных. Поскольку установить непосредственных организаторов свалки невозможно, ответственность, согласно законодательству, должен нести собственник участка", — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он отметил, что достигнуты хорошие темпы ликвидации незаконных свалок в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка". В первой декаде сентября убраны навалы строительного и коммунального мусора в деревнях Осоргино и Богачево Одинцовского района, в селах Костинское и Рогачево Дмитровского района, а также свалки в городском округе Домодедово, нанесенные на интерактивную карту ОНФ.