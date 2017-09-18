Более 140 тысяч деревьев высадили на площадке акции "Наш лес" в Щелкове

ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 18 сен — РИА Недвижимость. Более 140 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев высадили участники общеобластной акции "Наш лес. Посади свое дерево" на центральной площадке близ деревни Топорково Щелковского района, передает корреспондент агентства.

В акции принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Пятый раз мы встречаемся в самых разных уголках Подмосковья чтобы нанести сокрушительный удар по той трагедии, которая была у нас с жуком-короедом", — сказал глава региона, дав старт акции.

Вместе с Героем России, летчиком-космонавтом Максимом Сураевым и олимпийскими чемпионами Вячеславом Фетисовым и Татьяной Навкой губернатор посадил 8 саженцев сосны обыкновенной и дуба красного. Всего в ходе мероприятия в Подмосковье высадили более 1,6 миллиона деревьев на землях лесного фонда и порядка 200 тысяч саженцев в муниципалитетах области. Акции по лесовосстановлению проходят в Подмосковье по инициативе губернатора с 2013 года. В этом году для высадки деревьев на землях лесного фонда и в муниципальных образованиях подобрано более 1 тысячи площадок. Общая площадь посадок составила свыше 700 гектаров.