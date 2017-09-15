МО вошло в тройку рейтинга по реализации майских указов по госуправлению

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга по реализации майских указов по государственному управлению в августе.

В августе Московская область заняла второе место в рейтинге "Медиалогия" по упоминанию в средствах массовой информации в связи с реализацией майских указов президента. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании "Медиалогия".

Московская область уступила Приморскому краю, третье место заняла Якутия. В топ-10 рейтинга компании "Медиалогия" также вошли Челябинская область, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ульяновская область, Дагестан, Тульская область и Алтай.

Лидерами рейтинга муниципалитетов Московской области по итогам первого полугодия 2017 года стали Лосино-Петровский, Химки и Реутов. В Московской области продолжается активный перевод предоставления госуслуг в электронный вид.