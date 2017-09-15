Парки культуры и отдыха Подмосковья оценят по 47 критериям

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Рейтингование парков культуры и отдыха Московской области пройдет до 1 ноября.

Для оценки парков культуры и отдыха Подмосковья определено 47 критериев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

Рейтингование парков пройдет до 1 ноября, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева. Она также отметила, что задача рейтинга — оценить динамику изменений в парках, повысить эффективность их работы, а также сформировать каталог лучших практик.

"Парки будут оцениваться по 47 критериям: от наличия концепции развития, систем безопасности, до информационной открытости и собственного фирменного стиля в одежде персонала парка", — подчеркнула глава Минкульта. Она также отметила, что с 2018 года рейтингование парков станет проводиться ежегодно.