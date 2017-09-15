Энергоснабжение в Подмосковье восстановят в ближайшее время

МОСКВА, 15 сен — РИА Недвижимость. Энергоснабжение в Подмосковье будет восстановлено в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Наибольшее количество заявок поступило из Одинцова, Пушкина, Дедовска и Раменского, сообщается в документе. Как указывается в нем, в настоящее время все линии высокого напряжения работают в штатном режиме, исполняются заявки на линиях низкого напряжения.

"Ремонтные бригады оперативно устраняют последствия непогоды, вызвавшие нарушения электроснабжения", — цитируются в материалах пресс-службы слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

Вечером, 15 сентября, из-за шквалистого ветра и резко ухудшившихся погодных условий в ряде районов Подмосковья зафиксированы локальные нарушения в энергоснабжении. Сотрудники Мособлэнерго, работающие в режиме повышенной готовности с 14.00, приступили к восстановительным работам.

"В ближайшее время все потребители будут запитаны в полном объеме", — отметил Неганов.