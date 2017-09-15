В Подмосковье с начала 2017 года создали 35 тысяч парковочных мест

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч парковочных мест создали в Московской области с начала 2017 года.

В Московской области к концу октября будет создано около 73 тысячи мест для парковки, в настоящий момент уже образовано более 35 тысяч парковок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

"Свыше 35 тысяч машино-мест образовано — это половина от плана. К концу октября мы полностью завершим программу этого года, то есть 72,6 тысячи машино-мест. Наибольшее количество – возле МКАД, в Мытищах, Люберцах. Работа активно кипит", — сообщил Тресков.

По словам министра, около 50 тысяч парковочных мест разместятся во дворах жилых домов, 13 тысяч мест для парковки будут обустроены на улично-дорожной сети. Тресков также отметил, что при организации парковочных мест учитывалось мнение местных жителей.

Ранее сообщалось, что проблема с парковками наиболее остро стоит в городах, расположенных рядом с Москвой. Всего дефицит парковочных мест в Подмосковье составляет 280 тысяч.