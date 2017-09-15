Реабилитацию реки Пехорка в Балашихе закончат в 2018 году

МОСКВА, 15 сен — РИА Недвижимость. Реабилитация реки Пехорка в Балашихе завершится в 2018 году, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Реабилитация реки Пехорка и ее притока реки Малашка в Балашихе начнется в конце сентября. Протяженность работ по реабилитации рек составит 21 километр. Их очистка завершится в 2018 году", — сообщается в документе. Как указывается в нем, до конца 2017 года специалисты расчистят русло реки от кустарников и мусора, а также начнут очистку дна от иловых отложений. В ходе экологической реабилитации рек будут высажены микроводоросли, способствующие очищению воды.

В министерстве экологии и природопользования Московской области агентству уточнили, что на 2018 год запланированы работы по высадке рыбной молоди для компенсации ущерба, нанесенного биоресурсам Пехорки и Малашки в результате работ по очистке русла и дна рек.

В рамках программы реабилитации Пехорки также отремонтируют плотину на проспекте Ленина. Ремонтные работы начнутся в сентябре 2017 года. "Необходимо провести восстановительные работы, чтобы сооружение смогло выдержать усилившийся поток воды", — цитируются в сообщении слова главы Балашихи Сергея Юрова. Он добавил, что до ноября будет проведено обследование всех гидротехнических сооружений, стоящих на балансе администрации Балашихи. Это 13 плотин и водопропускных труб, расположенных на реках Пехорка, Чернавка, Черная, прудах Желтый и Васильевский.

К подготовительным работам по очистке реки приступили в 2016 году. Ликвидированы 11 несанкционированных стоков в реку Пехорка. Помимо этого, была реконструирована набережная реки вдоль улицы Заречной. В 2018 году к благоустройству набережной приступят на территории центрального городского парка.