Больше всего бесплатных парковок в Подмосковье построят в Люберцах

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 15 сентября – РИА Недвижимость. Больше всего бесплатных парковочных мест в Подмосковье оборудуют в 2017 году в Люберцах, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Больше всего бесплатных парковочных мест в 2017 году в Подмосковье запланировано в двух муниципалитетах. В Люберцах порядка 9 тысяч и в Химках 8 тысяч", – сказал Тресков. По его словам, всего в Подмосковье в этом году в рамках реализации губернаторской программы "Удобная парковка" будет оборудовано 72,6 тысячи машино-мест: 58 тысяч во дворах жилых домов и 14 тысяч на улично-дорожной сети муниципалитетов.

Работы по оборудованию парковочных мест выполнены в Подмосковье более чем на половину от запланированного, отметил руководитель подмосковного Минтранса. Основные работы запланированы на сентябрь и октябрь этого года – часть парковок пришлось переносить на другое место с учетом мнения жителей. Министр оценивает стоимость работ по обустройству бесплатных парковок в 2017 году в Московской области в 2 миллиарда рублей.

Строительство бесплатных парковок за счет средств местных бюджетов продолжится в следующем году. "В этом году для реализации программы "Удобная парковка" мы отобрали 9 муниципалитетов, где выявлена наибольшая потребность в парковочных местах. Сейчас идет процесс формирования планов на 2018 год", – сообщил Тресков. По его данным, нехватка парковок в Подмосковье оценивается в 280 тысяч машино-мест.