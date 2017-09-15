В Подмосковье планируют ежегодно проводить фестиваль национальностей

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. С 15 по 16 сентября в подмосковных Мытищах пройдет фестиваль "Подмосковье — территория дружбы", он станет ежегодным, гости увидят национальные костюмы, ремесла и кухню, сообщила заместитель председателя правительства региона Эльмира Хаймурзина.

"Как и было решено на консультативном совете по делам национальностей Московской области, фестиваль "Подмосковье — территория дружбы" будет проводиться ежегодно. В этом году он состоится 15-16 сентября", — сказала Хаймурзина в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Она уточнила, что 15 сентября пройдет научно-практическая конференция по проблемам реализации Стратегии государственной национальной политики.

Хаймурзина добавила, что 16 сентября в центральном городском парке в Мытищах на площади у дома культуры "Яуза" пройдет сам фестиваль. В программе — дефиле национальных костюмов, показательные мастер-классы национальных ремесел, фестиваль национальной кухни, выступление народных ансамблей, соревнования по национальным видам спорта.

Первый фестиваль "Подмосковье — территория дружбы" прошел в 2016 году в городе Химки. В нем приняли участие русские, татарские, украинские, мордовские, белорусские, мордовские, азербайджанские, корейские, грузинские, узбекские, киргизские, армянские, таджикские и еврейские фольклорные коллективы, а также национальные общественные организации Подмосковья.