В Лосино-Петровском появится центр реабилитации для детей-инвалидов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. С 24 сентября в подмосковном Лосино-Петровском дети с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать мини-центр реабилитации, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Как отмечается в материале, реабилитационные мини-центры для детей-инвалидов открываются в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Всего в этом году запланировано открытие девяти таких центров, первый заработал в Озерах 1 июля.

"Во исполнение поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2017 году в Московской области будет открыто девять мини-центров на 100 мест. Первый центр уже открыт в июле 2017 года в городе Озеры. 24 сентября 2017 года состоится открытие центра в городе Лосино-Петровском", — приводятся в материале слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

Она отметила, что остальные центры реабилитации будут открыты в ноябре и декабре. Они появятся в Волоколамске, Истре, Ногинске, Павловском Посаде, Шатуре, Талдоме и Лыткарине.

По словам министра, все мини-центры будут оснащены необходимым реабилитационным оборудованием. В центрах будут созданы условия доступности для граждан с ограниченными возможностями и подобран штат необходимых специалистов.