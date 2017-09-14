В Подмосковье количество заключенных браков выросло на 5% за 8 месяцев

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. За восемь месяцев текущего года в Подмосковье заключили 39,5 тысячи браков — это на 5% больше по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За январь-август 2017 года в Московской области зарегистрировано 39,5 тысячи браков. Отрадно наблюдать положительную динамику — это на 5% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — сообщила Забралова.

Как отмечается в материале, в Главном управлении ЗАГС Московской области подчеркнули, что сейчас довольно популярна услуга удаленной подачи заявления о заключении брака через портал государственных услуг.

"Учитывая возможность подать заявление через портал без посещения органа ЗАГС и семипроцентную скидку на уплату госпошлины в режиме online, молодожены других регионов все чаще пользуются нашими подмосковными органами ЗАГС", — отмечается в материале.