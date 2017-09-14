Подмосковье не готово к приему мусора от реновации в Москве

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Подмосковные полигоны ТБО не готовы к приему строительного мусора и грунтов, которые будут свозиться в регион при реализации программы реновации в Москве, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"По официальным данным города Москвы, указанный объем строительного мусора и грунтов составит 13 миллионов тонн в год. Наш мониторинг показывает, что отходов будет раза в 2–2,5 раза больше – порядка 27-30 миллионов тонн только из Москвы. Плюс 6–7 миллионов наших подмосковных отходов", – сказал Коган на заседании Московской областной думы. По мнению министра, несоответствие в цифрах вызвано в том числе тем, что полный объем строительного мусора не указывается в проектных документах.

Он считает, что если не наладить переработку строительного мусора, он будет сваливаться на несанкционированных площадках. "Нами только за последнее время выявлено более 70 несанкционированных навалов и свалок, куда свозят строительный мусор и вырытый грунт из Москвы. Мы изъяли уже свыше 100 единиц техники, заведено огромное количество уголовных дел. В этом направлении мы серьезно работаем, но необходимо выстраивать систему", – отметил Коган.

Министр считает, что с правительством Москвы необходимо подписать дополнительное соглашение, в котором будут прописаны все процессы утилизации строительного мусора, технология переработки, оценка объемов и другие вопросы. Соглашение будет готово в декабре 2017 года.

"К этой работе надо серьезно готовиться. Это вторая тема по серьезности после темы твердых коммунальных отходов. Ее нужно официально решать и наводить порядок. Конкретный механизм взаимодействия с синхронизированной нормативной базой Москвы и Подмосковья будет разработан к декабрю этого года", – сказал Коган.

Участие Москвы в переработке строительного мусора при реализации программы реновации будет заключатся в согласовании точек для вывоза переработанного мусора и понимании того, в какие регионы будет свозиться мусор 3 и 4 класса опасности, захоронение которого в Подмосковье запрещено.