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Новости Подмосковья

Подмосковье не готово к приему мусора от реновации в Москве

Сюжет:
Программа реновации в Москве (347)
14:3714.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСнос дома. Архивное фотоСнос дома. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Подмосковные полигоны ТБО не готовы к приему строительного мусора и грунтов, которые будут свозиться в регион при реализации программы реновации в Москве, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Детская площадка типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Москве рассказали, что будет с невостребованным в рамках реновации жильем

"По официальным данным города Москвы, указанный объем строительного мусора и грунтов составит 13 миллионов тонн в год. Наш мониторинг показывает, что отходов будет раза в 2–2,5 раза больше – порядка 27-30 миллионов тонн только из Москвы. Плюс 6–7 миллионов наших подмосковных отходов", – сказал Коган на заседании Московской областной думы. По мнению министра, несоответствие в цифрах вызвано в том числе тем, что полный объем строительного мусора не указывается в проектных документах.

Он считает, что если не наладить переработку строительного мусора, он будет сваливаться на несанкционированных площадках. "Нами только за последнее время выявлено более 70 несанкционированных навалов и свалок, куда свозят строительный мусор и вырытый грунт из Москвы. Мы изъяли уже свыше 100 единиц техники, заведено огромное количество уголовных дел. В этом направлении мы серьезно работаем, но необходимо выстраивать систему", – отметил Коган.

Новоселье
Новоселье

Министр считает, что с правительством Москвы необходимо подписать дополнительное соглашение, в котором будут прописаны все процессы утилизации строительного мусора, технология переработки, оценка объемов и другие вопросы. Соглашение будет готово в декабре 2017 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ по реновации жилья в Москве. 6 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реновация - это история о самоокупаемом проекте, заявил Собянин
"К этой работе надо серьезно готовиться. Это вторая тема по серьезности после темы твердых коммунальных отходов. Ее нужно официально решать и наводить порядок. Конкретный механизм взаимодействия с синхронизированной нормативной базой Москвы и Подмосковья будет разработан к декабрю этого года", – сказал Коган.

Участие Москвы в переработке строительного мусора при реализации программы реновации будет заключатся в согласовании точек для вывоза переработанного мусора и понимании того, в какие регионы будет свозиться мусор 3 и 4 класса опасности, захоронение которого в Подмосковье запрещено.

Шоу-рум квартиры для переселения по программе реновации
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВторой шоу-рум, посвященный программе реновации жилья в Москве, открыли 7 сентября на ВДНХ. Особый акцент в нем сделан на благоустройстве территории вокруг дома. По сравнению с предыдущим шоу-румом, здесь можно увидеть детские и спортивные площадиДетская площадка типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Второй шоу-рум, посвященный программе реновации жилья в Москве, открыли 7 сентября на ВДНХ. Особый акцент в нем сделан на благоустройстве территории вокруг дома. По сравнению с предыдущим шоу-румом, здесь можно увидеть детские и спортивные площади
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВо время создания этого выставочного зала работники департамента градостроительной политики столицы учли пожелания посетителей первого щоу-рума. На фото: гостиная типовой 1-комнатной квартиры.Гостиная типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во время создания этого выставочного зала работники департамента градостроительной политики столицы учли пожелания посетителей первого щоу-рума. На фото: гостиная типовой 1-комнатной квартиры.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрихожая типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Прихожая типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прихожая типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВанная комната типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Ванная комната типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ванная комната типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКухня типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Кухня типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кухня типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпальня типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Спальня типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Спальня типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрихожая типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Прихожая типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прихожая типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Спальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Спальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ этом шоу-руме появилась презентация подъезда типового дома с грузовыми и пассажирскими лифтами.Подъезд типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В этом шоу-руме появилась презентация подъезда типового дома с грузовыми и пассажирскими лифтами.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГостиная типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Гостиная типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Гостиная типовой 2-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоджия типовой квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Лоджия типовой квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лоджия типовой квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКухня типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Кухня типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кухня типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВанная комната типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Ванная комната типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ванная комната типовой 1-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБалконы типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации.Балконы типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Балконы типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.Спальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации.
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