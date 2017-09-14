В Рузе могут построить часовню в честь 400-летия обороны от интервентов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. К властям Рузского округа Московской области обратились местные историки и краеведы с предложением установить часовню в честь 400-летия обороны крепости Руза от польско-литовских интервентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"От наших краеведов поступило достаточно любопытное предложение, которое мы обязательно рассмотрим. Пусть героическая оборона крепости происходила почти 400 лет назад, тем не менее мы должны помнить и чтить свою историю. Речь о строительстве храма вести проблематично, однако над идеей возвести небольшую часовню надо подумать", — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

По данным пресс-службы, в августе 2018 года исполнится 400 лет с момента обороны крепости Руза от польско-литовских интервентов — крепость осталась непобежденной, хотя осада велась, в том числе, с применением артиллерии.

Тогда же, в августе 2018 года, состоится празднование 690-летия Рузы. В рамках мероприятия на 38 улицах города появятся таблички с их дореволюционными названиями, заключается в материале.