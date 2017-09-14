Клинский район Подмосковья будет преобразован в городской округ

МОСКВА, 14 сен - РИА Недвижимость. Клинский муниципальный район Подмосковья будет преобразован в городской округ до конца 2017 года, передает корреспондент РИА Недвижимость.

"Объединение поселений Клин, Высоковск, Решетниково, Воздвиженское, Воронинское, Зубовское, Нудольское, Петровское завершится до конца года и осуществляется без изменений границ Клинского муниципального района. Новое образование с 1 января 2018 года наделяется статусом "городской округ Клин", - сказала глава Клинского муниципального района, председатель районного Совета депутатов Алена Сокольская, выступая на заседании Московской областной Думы.

По ее словам, новый совет депутатов городского округа будет избран в конце декабря. "Избрание главы нового образования на конкурсной основе предполагается провести в середине февраля", - добавила Сокольская. Переходный период, который продлится до конца 2017 года, необходим для завершения экономических вопросов: для введения единых тарифов, единого планового ведения программ развития территорий и так далее.

С начала муниципальной реформы, стартовавшей в Подмосковье в 2013 году, порядка 40 муниципалитетов преобразовано в городские округа. Среди плюсов такого объединения называют возможность оптимизации чиновничьего аппарата за счет одноуровневой структуры власти, экономию бюджета, снятие административных барьеров и создание единого плана для сбалансированного развития всех территорий.