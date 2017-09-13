В Московской области газифицировали еще два населенных пункта

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Всего до 2025 года планируется обеспечить газом 290 тысяч жителей Московской области.

В Подмосковье в рамках губернаторской программы введены в эксплуатацию два газопровода на территории Наро-Фоминского и Воскресенского районов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По его словам, в текущем году в области планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах. Население данной территории составляет 33 тысячи человек.

"В настоящее время в эксплуатацию сдано уже 25 объектов. Ввод в эксплуатацию оставшихся объектов годовой программы газификации запланирован на конец года", — Дмитрий Пестов, заместителя председателя правительства Московской области.

Новые газопроводы построены в слободке Алешино Воскресенского района и в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского района. Общая протяженность объектов составляет около 17,5 километра. Благодаря новым газопроводам более 2200 жителей смогут подключить к газу дома.

По губернаторской программе "Развитие газификации в Подмосковье до 2025 года" обеспечат газом 290 тысяч жителей Московской области. На данный момент уже построено более 1200 километров газопроводов. С начала действия программы газифицировано 264 населенных пунктов.