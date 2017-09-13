В Ленинском районе Подмосковья построят новую трассу, связанную с МКАД

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Общая протяженность новой трассы в Московской области составит 2,5 километра.

Специалисты Главгосэкспертизы завершили рассмотрение проекта реконструкции автомобильной дороги "МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД" в Подмосковье и выдали положительное заключение. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы сообщил телеканал "360".

По проекту, будет размещена автодорога в административных границах сельских поселений Развилковское и Совхоза имени Ленина Ленинского района. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. В рамках проекта планируется провести работы по его реконструкции с организацией одностороннего движения, а также построить новый участок автодороги в коммунально-складской зоне Развилковского.

Подлежащий реконструкции участок примыкает к трассе А105, которая связывает столицу с аэропортом Домодедово. Общая протяженность новой трассы составит 2,5 километра. Данный проект будет профинансирован за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением собственных средств Московской области.