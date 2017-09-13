В Подмосковье большинство военных городков готовы к отопительному сезону

МОСКВА, 13 сен – РИА Недвижимость. Большинство военных городков, размещенных на территории Подмосковья, готовы к зиме и отопительному периоду, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Опасение у нас вызывала инфраструктура и жилой фонд военных городков, находящихся в ведомстве Министерства обороны, но уже сегодня ситуация резко изменилась в лучшую сторону. Конструктивное взаимодействие с Минобороны РФ по подготовке военных городков к отопительному сезону дает положительный результат", – сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, его слова цитируются в пресс-релизе министерства.

Для решения проблем с коммунальным хозяйством в военных городках было создано федеральное бюджетное учреждение, Минобороны приняло решение отказаться от услуг коммерческих подрядчиков, что значительно улучшило подготовку к зиме в военных городках, сообщается в документе. Как указывается в нем, ранее министр сообщал, что наиболее сложная ситуация с подготовкой к зиме складывается в 17 военных городках. В некоторых из них в начале осени регламентные работы по подготовке к отопительному сезону даже не начинались. "Мы определились по схеме взаимодействия по самым проблемным военным городкам, такими как Кантемировский и Кубинка. Есть уверенность, что в ближайшие несколько недель ситуация кардинально поменяется, процент готовности будет высоким и коммунальный комплекс военных городков войдет в зиму без накладок", – считает Хромушин.

По его словам, проблемы с подготовкой к отопительному сезону по-прежнему отмечаются в военных городках Кубинка-10 и Марьино. "В Кубинке-10 к работам уже приступили. Марьино в ближайшие время будет передано в область. На сегодняшний момент мы проверили оборудование котельных и ВЗУ – все исправно". В целом по региону готовность к отопительному периоду составляет более 95%, заключается в сообщении.