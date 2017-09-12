В Подмосковье прививки от гриппа сделали уже более 350 тысяч человек

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прививки от гриппа получили более 350 тысяч человек в Подмосковье, массовая иммунизация проводится для снижения числа осложнений при болезни, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"В Московской области процедуру вакцинации против гриппа и ОРВИ прошли уже более 351 тысячи человек, в том числе 37 тысяч детей", — сообщила Забралова.
Она напомнила, что ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения частоты осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
Как отмечается в сообщении, плановый показатель вакцинации населения составляет 2,9 миллиона человек. Прививочная кампания продлится в регионе до 1 декабря текущего года.