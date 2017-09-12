В Подмосковье комплексно благоустроили уже 645 дворов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Почти в 650 дворах Московской области провели комплексное благоустройство с начала 2017 года, это составляет около 45% от плана, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам, предусмотренным областным законом "О благоустройстве". Так, в каждом дворе должны быть детские игровые площадки, освещение, парковочные места. Каждый двор должен иметь элементы озеленения и благоустроенные контейнерные площадки для сбора мусора. Обязательным элементом является информационный стенд, на котором управляющие компании должны размещать и регулярно обновлять важную для жителей информацию.

"С начала 2017 года на территории Подмосковья комплексно благоустроено уже 645 дворовых территорий. Это почти 45% от годового плана. Всего в план комплексного благоустройства на 2017 год включено 1460 дворовых территорий, в том числе 130 дворов — по итогам народного голосования на портале "Добродел", — отмечается в сообщении.

Согласно утвержденным дорожным картам, работы должны быть завершены к 30 сентября. В настоящее время работы по комплексному благоустройству находятся в завершающей стадии.

"В настоящее время идет активная приемка дворов, на которых работы по благоустройству уже завершены. В оценке качества работ принимают участие представители общественных организаций — Общероссийского народного фронта, областной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Самый важный критерий оценки мероприятий по благоустройству — это соответствие результатов проделанной работы пожеланиям самих жителей", — подчеркнул Пестов.