Перинатальный центр в Балашихе вновь признан одним из лучших в России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Московский областной перинатальный центр в Балашихе вновь стал одним из первых в рейтинге Национальной премии "Репродуктивное завтра России", учреждение признают одним из лучших третий год подряд, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

"Объявлены итоги VI ежегодной Национальной премии "Репродуктивное завтра России", которая проводится при поддержке министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора РФ. Московский областной перинатальный центр в городском округе Балашиха третий год подряд сохраняет лидирующие позиции в стране, заняв второе место в номинации "Лучший перинатальный центр", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на первом месте рейтинга оказался Волгоград, на третьей строчке — Сургут. Кроме того, в пятерку лучших впервые вошел Видновский перинатальный центр из Подмосковья, занявший четвертое место.

Московский областной перинатальный центр был образован на базе Балашихинского родильного дома в 2003 году. Это крупнейшее родовспомогательное учреждение Подмосковья. В перинатальном центре работают десять отделений, клинико-диагностическая лаборатория, трудится более 160 врачей и 300 сотрудников со средним медицинским образованием. Получить бесплатную медпомощь в центре может любая женщина, имеющая полис ОМС, заключается в сообщении.