Более 1,7 тысячи новых автобусов появится в Подмосковье до марта 2018 года

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Московской области в рамках обновления пассажирского транспорта приобретут более 1,7 тысячи новых автобусов, которые будут поставлены до марта 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заключило контракт с акционерным обществом "Сбербанк Лизинг" на приобретение 1758 пассажирских автобусов на общую сумму 12 миллиардов рублей", — сказал глава ведомства Игорь Тресков.

Он добавил, что автобусы будут направлены в филиалы Мострансавто, где есть дефицит подвижного состава. Поставка начнется в этом сентябре и завершится в марте 2018 года. Покупка новых автобусов позволит обновить парк на треть и сократить средний возраст автобусов с шести до четырех лет.

По данным пресс-службы, "Мостансавто" получит автобусы трех классов — малого, среднего и большого. До конца года должны будут поставить 700 автобусов.

Генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов отметил, что все новые автобусы, которые поставят на предприятие, отвечают международным требованиям к комфорту и безопасности. Все транспортные средства адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Помимо этого, новые автобусы оборудованы двигателями самого высокого экологического класса Евро-5.