Орехово-Зуево 16 сентября примет финал конкурса молодоженов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Финал конкурса молодоженов Подмосковья "Карета мечты", посвященного вековому юбилею органов ЗАГС, состоится в день празднования 100-летия подмосковного Орехово-Зуево 16 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

По данным пресс-службы, в честь столетия Орехово-Зуево в день празднования юбилея 16 сентября впервые пройдет праздничное карнавальное шествие, посвященное истории города. Украшенные платформы расскажут жителям и гостям об основных вехах развития Орехово-Зуево, будут представлены текстильные мануфактуры, театральные миниатюры прошлых дней, футбольные болельщики, инсталляции старого города. Карнавальное шествие начнется в 11:00 и пройдет от парка на улице Ленина к центральной площади.

"В этот день пройдет финал конкурса молодоженов "Карета мечты", посвященный 100-летию образования органов ЗАГС Российской Федерации и 70-летию выпуска фильма "Золушка". В этот день 27 участников конкурса из всего Подмосковья приедут на необычных каретах в театрализованных костюмах, соответствующих теме оформления транспортного средства", — сказала руководитель Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Конкурс проводится Главным управлением ЗАГС Московской области в целях пропаганды института семьи, семейных ценностей, популяризации и поддержки свадебных обычаев, повышения социального престижа семьи.