В подмосковном Реутове построят ФОК с крытым катком

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым катком начали строить в подмосковном Реутове, объект планируется сдать в эксплуатацию к концу 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Извещение о начале строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по адресу: микрорайон 9А, проспект Юбилейный, городской округ Реутов, поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через региональный портал госуслуг", — сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, застройщиком выступает ООО "Инвестиционно-строительная компания "Орбита", генеральным подрядчиком — ООО "ИСК". Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №9 Главгосстройнадзора. Составлена программа проверок. Назначен ответственный инспектор. Плановый срок завершения строительства — третий квартал 2020 года.

Согласно проекту, площадь трехэтажного здания ФОКа составит 8167 квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий различных социально возрастных групп населения и тренировочного процесса по хоккею с шайбой и фигурному катанию, дополняется в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что в состав комплекса войдет каток с искусственным льдом, два тренажерных зала, бассейн, раздевалки, душевые, медкабинет, тренерская, гардероб, буфет, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений. Пропускная способность катка составит 50 человек в смену.

Проектом предусмотрено размещение автостоянки. Будет выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы, заключается в материале.