Около 40 новых инвесткомпаний появятся в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Порядка 40 новых инвесткомпаний должны открыться в Подмосковье в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

"У нас общая задача — около 100 предприятий как новых, так и модернизированных в год. Мы рассчитываем, что в этом году около 40 должно быть открыто новых предприятий", — сказал Денис Буцаев.

Как сообщил министр, из 40 предприятий треть составляют зарубежные, остальные являются отечественными.