Более 300 заблудившихся вывели из леса спасатели в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Поисково-спасательные подразделения и добровольные общественные организации МО в 2017 году вывели 332 человек, заблудившихся в лесах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Среди найденных людей было 47 детей.

Поисковые мероприятия в конце лета и в начале осени проводятся практически ежедневно. Это связано с активной фазой грибного и ягодного сезонов. Во время поисков заблудившихся задействуют профессиональных спасателей, добровольцев, используется авиация — дельталеты, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда.

"В июне текущего года в Систему-112 Московской области внедрена функция геопозиционирования (автоматического определения местонахождения звонящего), благодаря чему повысилась оперативность спасения заблудившихся людей. Так, если телефон пострадавшего заряжен и исправен, спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на выход из леса, либо оперативно направить на помощь поисковый отряд", — сообщил Дмитрий Пестов.

Спасатели Подмосковья напоминают, что отправляясь в лес, необходимо взять с собой свисток, фонарик, запас воды и продовольствия. Если не удается самостоятельно найти выход из леса, нужно незамедлительно звонить по номеру "112".