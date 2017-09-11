Запрет на шумный ремонт в Подмосковье планируют продлить

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запрет на проведение шумного ремонта планируется продлить в Московской области с 19:00 до 10:00. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму. Пока шуметь нельзя с 19:00 до 9:00.

Изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" будут внесены по результатам совещания 13 сентября.

"Комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 13 сентября в рамках заседания комитета рассмотрит изменения в законе "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", — говорится в сообщении Мособлдумы.

Все остальные пункты закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" останутся без изменений. В том числе "льготный период тишины" для новостроек. Это значит, что шумный ремонт можно проводить с 08:00 до 21:00 в течение шести месяцев после сдачи дома.