КОИБы оправдали ожидания во время выборов в Подмосковье

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел еженедельную встречу с заместителями председателя правительства Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

Одной из главных тем стали прошедшие выборы. Андрей Воробьев выразил благодарность коллегам и работникам Мособлизбиркома за проделанную работу и за обеспечение легитимности процедуры голосования.

Губернатор сообщил, что новые образцы электронных комплексов обработки бюллетеней КОИБ-2017 оправдали ожидания, и теперь их планируется использовать в реальном, а не тестовом режиме.

"Мы вложили большие деньги в дооснащение КОИБами, и нужно сказать, что они оправдывают ожидания. Очень быстро данные с участков поступают в вышестоящие инстанции. Следующие выборы, 18 марта, выборы президента Российской Федерации. Все, что касается автоматизации передачи данных, нужно перевести с аналоговых методов на цифру. Я надеюсь, что мы будем в числе лидеров по закрытию участков и передаче данных в Центральную избирательную комиссию", — заявил Андрей Воробьев.