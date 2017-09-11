Подготовка автобусов к зиме в Подмосковье завершится в октябре

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подготовка подмосковных автобусов к осенне-зимнему периоду завершится к середине октября.

Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто".

Сейчас "Мострансавто" проводит плановое техническое обслуживание подвижного состава. Во всех линейных автобусах также планируется провести ревизию и обслуживание систем, которые влияют на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

"Диагностируются тормозная система, пневмосистема, рулевое управление, ходовая часть автомобиля, система отопления салона и охлаждения двигателя. По плану проверка завершится в середине октября", — сообщили в пресс-службе "Мострансавто".

Сообщается, что особое внимание уделят проверке электрооборудования, которое обеспечивает надежность эксплуатации транспорта в осенне-зимний период.