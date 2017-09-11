Школьникам в Московской области расскажут об инсульте и его симптомах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Анкетирование "Инсульт — что ты знаешь о нем? Проверь себя!" проведут в школах Московской области с 18 по 22 сентября, ученикам также покажут тематический видеоролик, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Как рассказала первый вице-премьер, анкетирование будет носить образовательный характер: помимо стандартных вопросов респондентам будут продемонстрированы тематический видеоролик по первым признакам инсульта и информационный модуль, в который будут входить определение понятия "инсульт" и факторы, способствующие его возникновению.

По данным пресс-службы, мероприятие охватит все областные школы. В рамках реализации проекта будет также организовано распространение электронных информационных памяток, а тематические материалы будут опубликованы в СМИ и социальных сетях.

В министерстве здравоохранения Московской области, в свою очередь, отметили значимость предстоящего мероприятия.

"При наступлении инсульта человеку требуется экстренная медицинская помощь, важна каждая секунда. Не исключено, что полученная школьниками информация позволит спасти чью-то жизнь", — отметили в ведомстве.