В подмосковной Балашихе состоится фестиваль скандинавской ходьбы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пятый областной осенний фестиваль скандинавской ходьбы для граждан пожилого возраста "Золотая осень" пройдет в подмосковной Балашихе 15 сентября, в нем примут участие 400 человек со всего Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По данным пресс-службы, фестиваль скандинавской ходьбы в Московской области проходит дважды в год — осенью и весной. Первый состоялся ещё в 2013 году в Красногорском районе.

"Пятнадцатого сентября в нашем городском округе пройдет пятый областной фестиваль скандинавской ходьбы. В нем примут участие 400 жителей Подмосковья. В Балашихе данное мероприятие пройдет впервые. Оно состоится на улице Заречной, где в прошлом году в рамках реконструкции береговой зоны были созданы специальные дорожки. Возраст участников от 65 лет. Все они пройдут два километра", — сказала заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Кузина.

По ее словам, среди участников — члены Егорьевского, Орехово-Зуевского центров социального обслуживания населения и других учреждений. Балашиху представят около 30 человек. Все участники будут удостоены благодарственных писем. Победителей определят в 10 номинациях, среди них "Стремящийся к победе", "На пути к здоровью и долголетию", "За молодость души", "Мисс легкая походка", "Мистер легкий шаг".

Как отмечается в материале, для участников фестиваля выступят творческие коллективы города, будет работать полевая кухня.