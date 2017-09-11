В Подмосковье модернизировали уже 15 объектов водоснабжения

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На территории Московской области с начала года в рамках губернаторской программы "Чистая вода" модернизировали 15 объектов водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года уже 15 объектов водоснабжения введены в эксплуатацию после масштабной модернизации. Всего в текущем году планируется построить и модернизировать не менее 100 объектов водоснабжения. Основной объем работ по вводу новых и модернизированных ВЗУ запланирован на конец года", — сказал Пестов.

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По данным пресс-службы, очередной водозаборный узел введен в эксплуатацию после реконструкции в микрорайоне Тарасково поселка Калининец городского округа Наро-Фоминск. Производительность ВЗУ — 2810 кубометров в сутки. Обновленный объект позволил улучшить качество водоснабжения почти 4 тысячи местных жителей.

Как отмечается в материале, в ходе модернизации водозаборного узла была произведена замена оборудования на современное, благодаря чему повысилась его производительность, а также значительно улучшилось качество поставляемой воды.

"За три предыдущих года на территории Подмосковья уже было построено и модернизировано 112 водозаборных узлов, проведены работы по развитию Восточной системы водоснабжения. Благодаря этому качество воды уже улучшено более чем у 800 тысяч жителей области, а обеспеченность населения водой нормативного качества из централизованных источников в среднем по области увеличилась с 83% до 91,5%", — отметил Пестов.