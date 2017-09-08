МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подмосковье готово к отопительному сезону на 95%, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства области Дмитрия Пестова.

"Подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному сезону ведется с опережением графика. По состоянию на начало сентября готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему сезону составляет 95% при плановом показателе 90%", — отмечается в нем.

Всего к началу осенне-зимнего периода в области необходимо подготовить около 54 тысяч многоквартирных домов, более 2,5 тысячи котельных, 10,6 тысячи километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, 12 тысяч километров канализационных сетей, 638 канализационных насосных станций, сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, опережение графика отмечается практически по всем показателям. Так, готовность тепловых сетей и котельных составляет 94%. Водозаборные узлы и канализационные сети готовы на 93%. Запас жидкого топлива сформирован на 98%.

Полная готовность систем региона к отопительному сезону запланирована на 15 сентября. С этой даты и до начала отопительного сезона на всех котельных пройдут пробные топки, говорится в сообщении.