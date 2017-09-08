Андрей Воробьев вошел в пятерку медиарейтинга глав регионов РФ за август

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 24 августа 2016

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 24 августа 2016

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в медиарейтинг действующих глав регионов Российской Федерации за август текущего года, заняв четвертое место, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

"Медиалогия" подготовила медиарейтинг действующих глав регионов России за август. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 42 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Согласно данным рейтинга, в первую пятерку российских губернаторов-лидеров за июль вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

В материале отмечается, что в августе СМИ писали о том, что Воробьев встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где глава правительства заявил о необходимости применения самых передовых технологий при создании мусоросжигающих заводов в Московской области.

Воробьев сообщил, что два подмосковных полигона ТБО, "Кулаковский" в городском округе Чехов и "Царево" в Пушкинском районе, будут закрыты к 1 сентября, дополняется в сообщении.

Также СМИ сообщали, что зампред правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели новый перинатальный центр Наро-Фоминска. Помимо этого, глава Подмосковья заявлял, что педагоги, чьи ученики набрали 100 баллов на едином госэкзамене, получат 100 тысяч рублей, заключается в материале.