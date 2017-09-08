Химки примут кубок губернатора Московской области по киберспорту

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кубок губернатора Московской области по киберспорту состоится в Химках, сообщается в материалах официального сайта городской администрации.

"В Подмосковье впервые пройдет Кубок губернатора Московской области по киберспорту. Главное управление социальных коммуникаций Московской области и Федерация киберспорта Московской области приглашает любителей компьютерных игр принять участие в первых соревнованиях такого масштаба в Подмосковье", — говорится в документе.

В нем уточняется, что победители будут определяться в двух основных дисциплинах: Dota 2 и Counter-Strike. Для всех участников финала пройдут мини-турниры по FIFA, Mortal Combat, WarThunder, Just Dance и Gwent.

Принять участие в соревнованиях могут команды, где из 7 заявленных игроков 3 должны быть жителями Московской области. Возраст участников от 16 лет. Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с положением Кубка губернатора Московской области по киберспорту можно на сайте www.фксмо.рус. Регистрация продлится до 17 сентября, финал Кубка пройдет 7 октября в баскетбольном центре "Химки".