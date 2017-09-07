В подмосковном Красногорске наладят производство сыра

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 7 сен — РИА Недвижимость. Группа компаний "Союзснаб", поставщик ингредиентов для пищевой продукции, получит без конкурса земельный участок в подмосковном Красногорске для расширения производства, в том числе для налаживания сырного производства, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Участок около одного гектара — для Красногорска с его плотной застройкой это крупный участок. Но для нас принципиально важной остается поддержка развития таких крупных промышленных комплексов", — сказал он.

Буцаев рассказал, что руководству предприятия предложено расширить ассортимент выпускаемой продукции и перейти на производство сырья, в частности, молока. "В том числе речь шла о налаживании сырного производства, высокоактуального и приоритетного направления для региона и поддерживаемого губернатором", — добавил министр.

Участок находится в муниципальной собственности и прилегает к участку, который сейчас занимает территория предприятия "Союзснаб". По словам Буцаева, проект будет реализован в 2019 году.

Торгово-промышленная группа "Союзснаб" существует 25 лет, занимается поставкой игредиентов для молочного, кондитерского, хлебопекарного и колбасного производств: желатина, яичного порошка, кондитерской глазури, сгущенного молока, пищевых красителей и пр.