В Видном районный центр культуры готов к вводу в эксплуатацию

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдали районному центру культуры и досуга, расположенному на улице Школьной в городе Видное Ленинского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В рамках проекта был сохранен исторический облик здания, отреставрированы элементы внешнего декора. Возведена пристройка, где разместились хореографические классы и театральные кружки. Объект готов к вводу в эксплуатацию", — сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, основное здание культурного центра площадью 4803 квадратных метра разделено на зрительскую и клубную части. В здании разместился сценический блок, фойе, буфет-кафе, танцевальный зал с костюмерной.

Кроме того, там разместятся залы хореографии, музыкальные классы и различные студии, пояснили в Главгосстройнадзоре, дополняется в сообщении.

Здание оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Прилегающая территория благоустроена, заключается в материале.