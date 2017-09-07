На месте полигона "Кучино" в Балашихе может появиться оранжерея

МОСКВА, 7 сен — РИА Недвижимость. После окончания рекультивационных работ на полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе может появиться оранжерея, говорится в сообщении администрации города.

"Рассматривается несколько вариантов последующего использования данной территории. Среди них – провести озеленение и сделать оранжерею. Окончательное решение будет выработано в ходе проектирования", – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя общественного экспертного совета при министерстве экологии и природопользования Московской области Элмурода Расулмухамедова.

В нем напоминается, что сейчас на полигоне компанией "Спецгеоэкология" ведется бурение скважин для оценки глубины фильтрата и определения состава биогаза. Специалисты пробурили одну скважину глубиной 40 метров, вторая находится в работе. Всего планируется пробурить 14 скважин. Из них 4 – на вершине свалки, а остальные – вокруг полигона на расстоянии 50–100 метров для устройства дренажной системы фильтрата.

Завершить эти работы планируется 11 сентября. На основании этих исследований будет определяться оборудование, необходимое для очистки фильтрата и его утилизации, следует из материалов. К реализации проекта рекультивации должны приступить в начале 2018 года после того, как проект пройдет государственную экологическую экспертизу. Дата рассмотрения документа назначена на январь будущего года, добавляется в материалах.

Полигон "Кучино" был закрыт 23 июня по поручению президента России Владимира Путина после жалоб жителей Балашихи.